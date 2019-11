Ripensia Timisoara nu a reusit sa se impuna azi pe „Electrica” dupa un meci pe care l-a dominat in mare parte. Ros-galbenii au facut doar 0-0 cu Viitorul Pandurii, vecina de clasament. In prima repriza golgheterul Albert Voinea a ratat un penalty obtinut de Vlad Chera. In primele minute nu s-au inregistrat ocazii la Padurea […] Articolul Ripensia nu reuseste sa treaca de echipa lui Sarcina. Remiza alba cu penalty ratat de principalul marcator al ros-galbenilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .