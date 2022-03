Ripensia face un pas în spate. Eşec acasă cu Braşovul Primul meci din play-out a avut darul sa agite lucrurile in Grupa B a ligii secunde. Ripensia putea scapa de orice emotie, daca invingea Brasovul. Dar ardelenii s-au impus pe Electrica si cum si Pandurii Tg. Jiu au pierdut, lupta pentru evitarea locului de baraj este relansata. Desi are o situtie linistitoare in clasament, lucrurile ... The post Ripensia face un pas in spate. Esec acasa cu Brasovul appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

