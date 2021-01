Stiri pe aceeasi tema

- Ros-galbenii si-au facut sarbatorile mai linistite dupa succesul de azi, in ultimul joc din Liga 2 in anul 2020. Ripensia Timisoara a trecut la limita, scor 1-0, de Farul Constanta prin golul lui Nemanja Sokovic in restanta din runda a 14-a iar echipa pregatita de Cosmin Petruescu a facut un salt de…

- Ripensia Timisoara ramane in zona minata a Ligii 2 dupa esecul de astazi inregistrat pe Cluj Arena, joc restant din etapa a 13-a. Ros-galbenii au fost invinsi cu 1-0 de Universitatea, formatie care s-a aparat mai mult dupa ce a marcat devreme, dar care si-a asigurat intrarea in vacanta de iarna din…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina niciun punct din intalnirea banateana din Caras cu CSM Resita. Gazdele au profitat de slabiciunile defensivei ros-galbene si au inscris de doua ori in prima repriza, 2-0 a fost si scorul final a intalnirii in urma careia rossonerii i-au depasit in clasament pe…

- Ripensia Timisoara va juca duminica un meci oficial dupa mai bine de trei saptamani de pauza. Ros-galbenii infrunta Astra Giurgiu, „lanterna rosie” a Ligii I, dar tehnicianul Cosmin Petruescu nu e optimist dupa pauza lunga de la activitate a elevilor sai. „Ripi” a fost abia astazi cu intreg lotul la…

- Ripensia Timisoara nu va putea juca nici la mijlocul acestei saptamani conform programului Ligii 2. Ros-galbenii nu si-au recuperat marea majoritate a jucatorilor dupa focarul de coronavirus care a afectat echipa si a trebuit sa-si amane si duelul din intermediara cu Farul Constanta. Meciul cu dobrogenii…

- Meciul dintre Ripensia Timisoara si Farul Constanta din etapa a 14-a a Ligii a II-a a fost amanat in urma cazurilor de COVID-19 de la gruparea banateana, acesta urmand a fi reprogramat la o data ulterioara. "Partida Ripensia UVT - Farul Constanta, contand pentru etapa a 14-a din Liga a II-a, va fi…

- Meciul dintre Ripensia Timisoara si Universitatea Cluj, programat luni, 23 noiembrie, de la ora 16:30, pe Cluj Arena, in etapa a 13-a a Ligii a II-a de fotbal, a fost amanat din cauza mai multor cazuri pozitive la COVID-19 in echipa banateana, a anuntat clubul de pe Bega. ”Avand in vedere situatia epidemiologica…

- Ripensia Timisoara joaca maine pe terenul Concordiei Chiajna, grupare cu un lot numeros si puternic, dar care pare in degringolada in acest moment. Ros-galbenii sunt cu atat mai optimisti cu cat au obtinut victorii in ultimele trei partide oficiale si au cu trei puncte mai mult decat ilfovenii. „Ripi”…