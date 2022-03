Stiri pe aceeasi tema

- Atat Ripensia, cat si Politehnica, au fost extrase azi cu numarul 2 la tragerea la sorti a programului play-out-ului Ligii 2. Ceea ce inseamna ca timisorenele au un program suprapus ca date de desfasurare. Alb-violetii primesc vizita Dunarii Calarasi in prima runda din grupa A, in timp ce ros-galbenii…

- Formațiile Viitorul Pandurii și Ripensia Timișoara au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta pe stadionul „Municipalׅ“ din Targu Jiu. Disputa a contat pentru etapa 17, prima din anul 2022. Viitorul Pandurii: Eftimie – Danescu, Core, Sveicauskas, Copaci, Țegle, Felipe Acosta, Vulpe, Tudoran…

- Ripensia s-a despartit astazi oficial de mijlocasul ivorian Yuri-Stephane Coulibaly. Jucatorul in varsta de 23 de ani nu se mai prezentase la echipa in noul an. Timisorenii au ajuns astfel la sapte despartiri in aceasta iarna. Azi e ultima zi de transferuri iar Coulibaly a acceptat rezilierea contractului…

- Ripensia a pierdut azi ultimul joc de pregatire din Turcia, pe final. La fel ca si cu letonii de la Auda, in urma cu doua zile, si azi a fost 0-1 final, dupa ce georgienii de la FC Samgurali Tsqaltubo au marcat in final. Ros-galbenii isi vor incheia stagiul din Antalya maine. Timisorenii nu au […] Articolul…

- Ripensia a facut un egal fara goluri astazi la Belek, in primul joc din cadrul cantonamentului din zona Antalya. Adversarul ros-galbenilor a fost FC Kazanka, „satelitul” celor de la Lokomotiv Moscova. Jocul a fost unul echilibrat, in care ripensistii si-au trecut in cont cateva ocazii importante. In…

- Ianis Mihart este oficial jucatorul Ripensiei. Tanarul este fiul lui Cornel Mihart, fostul jucator al lui Dinamo si Astra, si a fost ultima data legitimat la campioana CFR Cluj. Initial parea ca acesta va sosi sub forma de imprumut, dar Mihart jr. a semnat cu ros-galbenii o intelegere valabila pe un…

- Mii de oameni au protestat, sambata, la Viena, fata de planurile guvernului de introducere a obligativitatii vaccinarii impotriva coronavirusului luna viitoare, informeaza Reuters.Mii de oameni au protestat, sambata, la Viena, fata de planurile guvernului de introducere a obligativitatii vaccinarii…

- Ripensia Timisoara s-a reunit astazi pentru pregatirea partii secunde a stagiunii de Liga 2. Una cu probabil doar noua jocuri (si) pentru ros-galbeni, motiv de nemultumire pentru patronat. Doar 20 de jucatori au efectuat primul antrenament al anului sub comanda tehnicianului Florin Fabian. Printre ei…