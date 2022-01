„Afirmațiile dlui Alexandru Muraru sunt deja clasice de un an de zile. Mi se par grobiene. Nu este fara precedent. De un an și o luna de cand am intrat in Parlament , din decembrie, noi suntem extremiști, legionari, suntem in toate felurile posibile. Noi nu suntem extremiști pentru ca avem parlamentari cu nume Nagy, avem membri romi. Nu suntem extremiști. Nu suntem nici xenofobi pentru ca avem ca principiu credința. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost de naționalitate evreiasca Deci, nu,nu, nu inteleg lucrurile acestea”, a declarat deputatul AUR Ringo Damureanu.Deputatul AUR susține ca nu…