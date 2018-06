Stiri pe aceeasi tema

- HMD Global, start-up-ul finlandez care controleaza brandul Nokia pe piata de smartphone-uri a devenit oficial un unicorn. Compania a primit inca o runda de finantare de 100 de milioane de dolari, fiind evaluata acum (intern) la 1 miliard de dolari. Dupa doar un an si jumatate de prezenta pe piata, aceste…

- Deichmann Romania, liderul pietei locale in comertul cu amanuntul de incaltaminte, a incheiat exercitiul financiar 2017 cu o cifra de afaceri de 414,4 milioane lei, in crestere cu aproape noua procente fata de 2016, cand afacerile s-au situat la 380,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei.…

- In ciuda faptului ca piata de smartphone-uri in Europa la inceput de 2018 a scazut cu 6,3% fata de anul precedent, companii precum Hawei, Xiaomi si HMD Global se bucura de un succes enorm, chiar neasteptat in anumite cazuri. In acest timp, Samsung si Apple inregistreaza scaderi in vanzari, insa nu obligatoriu…

- Operatiunile grupului american Liberty Global din Romania, Germania, Ungaria si Cehia au fost preluate de Vodafone, intr-o tranzactie de 18,4 miliarde de euro, furnizorul de servicii de internet si televiziune UPC Romania urmand a intra in portofoliul grupului britanic. Tranzactia trebuie sa fie aprobata…

- ACER își consolideaza prezența pe piața româneasca și în regiune prin încheierea unui nou parteneriat de distribuție cu compania ALEF Distribution RO, parte din grupul ALEF Nula, distribuitor regional pentru Europa de Est. Parteneriatul, activ începând…

- Mitsubishi Electric Europe, prin divizia Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a deschis saptamana aceasta prima sucursala a companiei din Romania, in scopul de intari prezenta brandului pe piata locala. Mitsubishi Electric Living Environmental Systems activeaza in domeniul instalatiilor…

- In ciuda faptului ca GoPro realizeaza unele dintre cele mai bune produse de pe piata din categoria lor, compania nu reuseste sa se bucure de succesul de alta data. In urma anularii dronei Karma si „curateniei” facute in oferta de camere de actiune, compania a anuntat ca va licentia tehnologia proprietara…

- „Toate businessurile preluate de noi au beneficiat de investitii constante si nu am vandut niciodata nimic din portofoliu. Analizam mereu oportunitatile, trendurile si intrarea pe zona de vinuri era de asteptat.“