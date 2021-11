Rică și Florică, nepoții lui Murphy și plagiatorii lui Cioran Ceea ce se intampla la ora actuala pe scena politica romaneasca ne reamintește de ”O noapte furtunoasa” a lui I.L. Caragiale, dar mai ales de proverbul „prima dragoste a cuiva este intotdeauna perfecta pana cand apare a doua iubire”. Și cam așa stau lucrurile acum la noi cu liderii celor doua mari partide, numai ca rolurile sunt puțin schimbate, adica Klaus Iohannis in rolul lui jupan Dumitrache Titirca Inima-Rea, Ludovic Orban in cel al Vetei, Marcel Ciolacu in pielea lui Rica Venturiano, iar cel al Ziței este adjudecat de Florin Cițu. Astfel, dupa ce PSD-ul lui Ciolacu a fost logodit cațiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

