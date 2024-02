Stiri pe aceeasi tema

- In comuna suceveana Fantanele lucrurile se mișca și chiar se mișca foarte bine sub ”bagheta” primarului PNL Vasile Hij. Dupa ce a de curand au fost recepționare lucrarile la rețelele de apa și canalizare, investiție de 2,5 milioane de euro, iata ca acum stau sa inceapa lucrarile de modernizare a 7,2…

- Intr-o comuna timișeana, dezvoltarea depașește funcționarea. Un numar de 24 de obiective de investiții vor fi finanțate dau cofinanțate de la bugetul local al comunei Satchinez in acest an, au stabilit zilele trecute aleșii locali din aceasta unitate administrativ-teritoriala cu circa...

- Fonduri insuficiente pentru dezvoltare, intr-o comuna timișeana. Printre comunele timișene care și-au adoptat deja bugetul local pe acest an, acesta fiind cel mai important instrument de administrație publica locala, se numara și Sacoșu Turcesc, unitate administrativ-teritoriala intinsa...

- Primaria Comunei Sanpaul a atribuit, in data de 9 februarie 2024, societații Exe Green Engineering SRL Voluntari (județul Ilfov), un contract in valoare de 468.270 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea unui numar de șase stații de autobuze inteligente și opt banci inteligente, in cadrul proiectului…

- Primarul comunei Secuieni, domnul Vasile Ivancea, aflat la al patrulea mandat, este incantat sa anunțe finalizarea și progresul remarcabil al unei serii de proiecte ce au avut impact semnificativ in imbunatațirea calitații vieții locuitorilor din zona. Aceste inițiative, concentrate pe domenii cheie…

- Comuna suceveana Ipotești iși continua dezvoltarea sub administrația liberala care-l are in frunte pe primarul Dumitru Gulei. Pentru anul care tocmai a inceput sunt pregatite sa demareze mai multe obiective de investiții care vor conduce la creșterea calitații vieții in comuna. Este vorba in primul…

- Primaria Vulcan a scos la licitație proiectul „Inființare sistem de alimentare cu apa și ape uzate in comuna Vulcan”. Obiectul contractului este proiectarea și executarea lurarilor aferente investiției La finalul anului a fost semnat Contractul de finantare nr. 7813, valoarea totala a investitiei este…

- Strazi noi, intr-o comuna timișeana Programul de modernizare a strazilor din comuna timișeana Fibiș a mai facut un pas inainte, o data cu adoptarea, de catre consilierii locali, a documentației tehnico-economice actualizate a acestei investiții.