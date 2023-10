Rezultatul net al distribuitorilor din retail și HoReCa a crescut cu 48%, la 867 milioane de lei Rezultatul net (profit net minus pierdere neta) al distribuitorilor FMCG in retail și HoReCa a crescut cu 48% fața de 2021 și cu 137% fața de 2018, la nivelul record de 867 milioane de lei in 2022. Dintre cele 142 de companii analizate de KeysFin pentru platforma modernbuyer.ro, un numar de 136 au incheiat anul 2022 pe profit (96%) și doar șase pe pierdere (4%) in 2022. Marja neta a fost cu 0,7 puncte procentuale (p.p.) peste nivelul din 2021, la 3,4% in 2022. Indicatorul s-a situat insa sub media sectorului de comerț din care face parte piața, de 5%, in 2022. Companiile medii – cele care au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

