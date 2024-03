Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, s-a desfașurat ultima proba din cadrul simularii naționale a examenului de Bacalaureat pentru elevii care finalizeaza ciclul liceal. A fost proba la alegere a profilului și specializarii.In județul Dolj, in urma desfașurarii acestei probe, procentul de prezența este de 84,41% (3448 elevi prezenti,…

- Peste 140.000 de elevi de liceu susțin saptamana aceasta simularile exemenului de Bacalaureat 2024. Luni, 4 martie, elevii au susținut simularea la Limba și literatura romana. Rezultatele se vor comunica pe 15 martie, iar corectarea se va face tot digitalizat, ca la evaluarea naționala. Simularea la…

- Cand ne uitam la notele de la titularizare, trebuie sa luam in calcul mai multe aspecte, explica specialiștii in educație consultați de publicația de educație Școala 9: evaluarea care nu este adaptata nevoilor reale din sistem, sistemul de examinare axat pe memorare, baremul insuficient, tipul de subiecte.…

- Romania a intrat intr-o perioada a implementarii soluțiilor digitalizate. Printre ministerele care au abordat deja aceste sistem, este și cel al Educației. Așa se face ca, din ace acest an, lucrarile elevilor de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat vor avea parte de corectare digitalizata.

- Vaccinul R21/Matrix-M a fost recomandat in 2023 pentru utilizare de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar in urma unui studiu de faza 3 facut pe copii din Africa, s-a constatat ca serul prezinta o eficacitate de pana la 78% la copiii cu varste cuprinse intre cinci si 17 luni, pe parcursul primului…

- Nivelul de vitamina D ar putea fi corelat cu greutatea corporala, arata datele unei cercetari recente realizate la nivelul unei unitați medicale din Romania. Niveluri alarmant de scazute in randul pacienților Un studiu intern realizat in cadrul unei clinici din țara a evidentiat niveluri alarmant de…

- In prima declarație acordata in exclusivitate pentru Ziarul Puterea, in calitate de nou președinte al ASF, Alexandru Petrescu a dezvaluit prioritațile mandatului sau, subliniind angajamentul pentru evoluția catre o piața non-bancara solida și conformarea cu standardele internaționale. „Prioritatea mandatului…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de USR, ca pentru prima data Romania are propriul raport national PISA, iar rezultatele acestor testari arata ca tara noastra a limitat efectele pandemiei asupra elevilor.