Stiri pe aceeasi tema

- Companiile mici și mijlocii se dovedesc a fi cele mai vulnerabile in fața efectelor pe care pandemia de coronavirus le are in economie, spun analiștii economici. Masurile luate pana acum de Guvern – printre care asigurarea plații șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar…

- Acțiunile europene scad luni, pe fondul acuzațiilor aduse bancilor in scandalul FinCEN, dar și al efectelor pandemiei asupra economiei, relateaza CNBC. Bancile au scazut cu 4,5%, informeaza Mediafax.Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2% in primele ore de tranzacționare, bancile inregistrand…

- Cele 17 companii ale caror actiuni intra in structura indicelui principal BET, cele mai lichide de la bursa romaneasca, au incheiat primul semestru din 2020 cu un profit net cumulat de 2,9 mld. lei, in scadere cu 59% fata de aceeasi perioada din 2019, anunța Ziarul Financiar.Citește și: SONDAJ…

- Medicamentul, care potrivit unui studiu clinic anterior a redus perioada de spitalizare a pacientilor cu forme grave de Covid-19, este folosit in prima linie a eforturilor de combatere a pandemiei. Studiul clinic efectuat pe 600 de pacienti, publicat vineri de Journal of the American Medical Association…

- Efectele pandemiei care a trimis angajații sa lucreze de acasa incep sa se simta pe piața cladirilor de birouri. Cererea scade, rata de neocupare va urca pana la sfarșitul anului Cererea pentru inchirierea de spatii de birouri s-ar putea diminua in perioada urmatoare, la fel ca si presiunea pe chirii,…

- Daca oamenii se spala regulat pe maini, poarta masti si pastreaza distanta sociala ar putea opri evolutia pandemiei de COVID-19 fara un vaccin sau tratamente suplimentare, rezulta dintr-un nou studiu realizat de o echipa de cercetatori olandezi.

- Un studiu lansat de organizatia "Salvati Copiii Romania" arata consecintele negative ale pandemiei. In Romania, 47% dintre copii au folosit doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online, mult peste media altor state UE. Organizatia a lansat studiul "Impactul Crizei COVID-19…

- Rata șomajului din Israel a depașit 20%. Sunt domenii in care activitatea a incetat acum 5 luni odata cu declararea pandemiei de COVID. Guvernul a promis ajutoare, dar acestea intarzie sau sunt insuficiente, așa ca mulți au fost nevoiți sa se reinventeze ca sa castige bani.