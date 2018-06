Rezultatele alegerilor pentru primaria Chișinau, caștigate de pro-europeanul Andrei Nastase, nu au fost validate in instanța, anunța agora.md



„Cunoaștem cu cine avem de a face, cu o mafie pentru care nu conteaza votul cetațenilor. Eram pregatiți pentru orice. Nimic nu recomanda o asemenea hotarare. Eu mi-am dorit participarea presei la ședința. Asta s-a vrut. S-a taraganat pana in noapte. Eu fac un indemn catre toți - sa nu facem absolut nimic in aceasta seara”, a declarat primarul ales Andrei Nastase.



"O decizie arbitrara, incalcare a legii. Nimic nu recomanda aceasta decizie.…