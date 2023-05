Stiri pe aceeasi tema

- Atleții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, grupa mica – Baris Rareș și Nastuța Cezar, sub indrumarea antrenoarei Ioana Laura Pirusca, au reușit sa se claseze in top 10 pe țara la categoria lor de varsta, in finala Campionatul Național de sala pentru copii, categoriile 1 și 2. In cadrul…

- Sportiva secției Atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, Vasile Rut Cristina, a obținut titlurile de campioana și vicecampioana naționala la alergare pe sosea 10 km, la Campionatul Național de aleregare pe șosea distanța de 10 km, seniori U23 și U20. „Vasile Rut Cristina, sportiva…

- Centrul de Cultura Arcus in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, filiala Sf. Gheorghe, organizeaza expoziția pictorului Jean Leaua, in perioada martie-aprilie. Lansarea pictorului Jean Leaua in circuitul artistic național și vernisajul expoziției va avea loc vineri, 24 martie…

- Steagul secuiesc nu poate fi drapelul oficial al orasului Sfantu Gheorghe, a decis Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta a respins definitiv și irevocabil recursul Guvernului și a dat caștig de cauza Formului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș demonstrand ca simbolul monoetnic…

- Sportivii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatiți de antrenorii Cristina și Petru Oltean, s-au intors acasa incununați de succes, cu un total de 20 medalii -8 de aur , 5 de argint și 7 de bronz pe care le-au obținut la Campionatele Naționale de Ju-Jitsu, la toate categoriile de…

- Etapa finala a Campionatelor Naționale de atletism Seniori și Tineret (U23) care s-a desfașurat in Sala „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București, in perioada 18-19 februarie a.c., a imbogațit palmaresul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sf. Gheoghe cu 3 medalii-…

- Doi sportivi legitimați la Secția de Atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe -Mititelu Damian Didier și Vasile Rut Cristina au obținut medalii de argint in proba de 1500 m, reușind astfel sa urce pe podiumul de premiere la Campionatele Naționale de seniori, etapa a doua, care s-au…