Rezultate provizorii: Tabăra Barna a obținut majoritate în Biroul Național al USR PLUS Tabara Barna a obținut, potrivit rezultatelelor provizorii, majoritate in Biroul Național al USR PLUS, cu 14 mandate (57,32%) fața de 8 mandate tabara Cioloș (33,61%). Echipa Darau – Coliban de la Brașov a obținut doua mandate (8,86%). In funcțiile de vicepreședinți au fost aleși Catalin Drula (USR), Vlad Voiculescu (PLUS), Dan Barna (USR), Anca Dragu (PLUS), Ionut Moșteanu (USR), Allen Coliban (USR) și Claudiu Nasui (USR). Vezi aici rezultatele provizorii pentru cele 24 de poziții din Biroul Permanent. Informațiile se actualizeaza pe masura ce numaratoarea avanseaza. Alegerile pentru componența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

