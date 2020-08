Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune de la clubul fanion al Timișoarei. S-au efectuat retestari pentru depistarea noului coronavirus efectuate in prima zi a saptamanii de catre jucatorii Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile. Cei trei au primit acum rezultate negative. Prin urmare, atat ei, cat si restul componentilor…

- Clubul ASU Politehnica Timisoara a anuntat ca a inregistrat in aceasta saptamana doua cazuri de infectare cu coronavirus, transmite news.ro.Cei doi jucatori testati pozitiv sunt Mario Contra si Raul Vidrasan. Contra, internat la Spitalul Victor Babes, are o stare de sanatate in general buna…

- Alb-violetii au primit rezultatele pentru restul de 18 teste pentru depistarea COVID-19 efectuate joi. Mario Contra a iesit pozitiv la un test separat. Astazi, ASU Politehnica a anuntat ca 17 membri au primit rezultatul negativ, dar inca nu a fost clarificata situatia mijlocasului Raul Vidrasan. Celalalt…

- Temerile celor de la ASU Politehnica Timișoara s-au adeverit: un fotbalist al echipei de Liga 2, Mario Contra (20 de ani), a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Divizionara secunda ASU Politehnica Timișoara a dezvaluit faptul ca un fotbalist din lotul echipei a fost infectat cu COVID-19. Este vorba despre…

- Reputatul tehnician Mircea Lucescu s-a intalnit miercuri, in cadrul unei vizite la cantonamentul de la Saftica, cu lotul echipei Dinamo, inclusiv cu cei 6 jucatori depistati pozitiv la coronavirus in dimineata zilei de joi. "Miercuri a fost si Mircea Lucescu la antrenament, venit la initiativa suporterilor,…

- Veste soc in cantonamentul abia inceput la Cheile Gradistei al echipei feminine de handbal! Centrul macedonean Elena Livrinikj (25 de ani), transferata in aceasta vara de la Rapid Bucuresti, a fost testata pozitiv cu COVID-19! Lotul buzoian a efectuat luni testele COVID-19, iar internationala din Macedonia…

- Jucatorii aflati la finalul perioadei contractuale cu ASU Politehnica au inceput sa semneze noi intelegeri cu clubul alb-violet. Bogdan Vasile, Ionut Coada si Alexandru Pop vor evolua si in urmatorul sezon pentru formatia sustinuta si financiar de suporteri. De asemenea cei trei pot semna ulterior pentru…

- Toti jucatorii echipei de fotbal Gaz Metan Medias au fost testati negativ pentru coronavirus, a anuntat clubul, luni, pe site-ul sau oficial. Testarea a fost efectuata vinerea trecuta, iar clubul a precizat ca testele au fost prelucrate la Policlinica Union din Cluj Napoca. Au fost testati,…