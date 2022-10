Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Chivu a suferit o infrangere teribila in UEFA Youth League. Echipa antrenata de roman, Inter U19, a pierdut fara drept de apel duelul cu Barcelona U19. Italienii au cedat cu 1-6! Esecul vine intr-un moment in care s-a vorbit despre Cristi Chivu ca l-ar putea inlocui pe Simone Inzaghi la echipa…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Grupele Ligii Campionilor continua astazi cu duelurile din etapa #2. Capul de afiș al serii este Bayern - Barcelona, liveTEXT pe GSP.ro de la 22:00. Programul complet din Liga Campionilor GRUPA A Liverpool - Ajax, LIVE de la 22:00 Live + Statistici TV: Digi 2 Funeraliile Reginei Elisabeta a II-a au…

- Liverpool, finalista editiei trecute, a fost invinsa de Napoli cu scorul de 4-1, miercuri seara, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Liverpool, finalista din sezonul precedent al Champions League, a fost invinsa categoric de Napoli, scor 4-1, in prima etapa din Grupa A a celei mai importante competiții europene. Tot miercuri, Robert Lewandowski a reușit primul sau hat-trick in tricoul Barcelonei (5-1 vs Viktoria Plzen, in Grupa C).

- Prima etapa din grupele Ligii Campionilor 2022-2023 continua azi, cu alte 8 meciuri. Inter - Bayern și Napoli - Liverpool sunt capetele de afiș ale serii. Toate partidele sunt LiveTEXT pe GSP.ro. Toate rezultatele din prima etapa a grupelor Ligii Campionilor Grupa A Ajax - Rangers, live de la 19:45…

- Marti, 6 septembrie: Grupa E:ora 19.45: Dinamo Zagreb – Chelsea,ora 22.00: Salzburg – AC Milan. Grupa F:ora 22.00: Celtic – Real Madrid ,ora 22.00: RB Leipzig – Shakhtar. Grupa G:ora 19.45: Dortmund – FC Copenhaga,ora 22.00: Sevilla – Manchester City. Grupa H:ora 22.00: Benfica – Maccabi Haifa,ora 22.00:…

- Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Supercupa Europei, se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00. Partida de la Helsinki va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. Real Madrid este caștigatoarea Champions League in sezonul 2021/2022, cu o victorie la limita,…