Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 20-a din Serie A Echipa italiana AC Milan a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AS Roma, intr-un meci din etapa a 20-a a Serie A, informeaza news.ro. Adli a marcat primul gol al meciului, deschizand scorul pentru AC Milan in minutul 11. Milanezii au dominat prima parte, avand o bara in minutul 29, dar si Maignan a intervenit salvator in minutul 30, la Celik. Gazdele si-au marit avantajul in minutul 56, la golul lui Giroud, iar Roma a primit un penalti in minutul 67, la un fault comis in careu de Calabria asupra lui Pellegrini. A transformat Leandro Paredes, in minutul 69, si oaspetii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

