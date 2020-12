PSD a caștigat alegerile parlamentare la distanța de aproape patru puncte de PNL. Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale ale Alegerilor Parlamentare 2020, inainte de contestații. PMP și ProRomania NU au trecut pragul electoral. Vor fi cinci formațiuni parlamentare care iși vor redistribui aproape 15 procente. Camera Deputaților PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – 1705777 voturi […] The post Rezultate finale la alegeri: PMP și ProRomania nu intra in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .