Rezultate finale: Emil Boc, un nou mandat la Cluj-Napoca

- Primarul liberal Emil Boc a obtinut, detasat, un nou mandat la Cluj-Napoca, cu peste 74% din voturi. "Dupa numaratoarea oficiala a voturilor, la 182 din 183 de sectii de vot, rezultatele sunt urmatoarele: Emil Boc (PNL) - 74,76%, Emanuel Dumitru Ungureanu (Alianta USR-PLUS) - 8,25%, Botond…

- Politic Conferința de presa la PNL Teleorman, la final de campanie 24/09/2020 14:35 Președintele PNL Teleorman și, totodata, candidatul partidului la președinția Consiliului Județean, Eugen Pirvulescu a ținut, joi, o conferința de presa la sediul organizației județene a formațiunii politice, alaturi…

- ”Dragi bacauani, dragi prieteni, Am primit astazi o veste pe care n-as dori sa o primeasca nimeni. Am fost confirmata cu noul CoronaVirus! Pe care l-am contractat in spital, la datorie, incercand sa-mi ajut pacientii, asa cum face orice medic si asistent devotat. Pentru ca indiferent de pericol,…

- A ieșit fum alb și de la Organizația Județeana a PSD Buzau, care, astazi, și-a depus candidaturile pentru Consiliul Județean, la braț cu Pro Romania. Cap de lista, actualul președinte, Petre Emanoil Neagu, secondat de Carmen Ichim, Adrian Petre și Romeo Lungu. Astazi, consilierii județeni și-au depus…

- Organizația Maramureș a Pro Romania și-a prezentat astazi, 4 august, intr-o conferința de presa desfașurata in Baia Mare, candidații la alegerile locale din 27 septembrie. Pro Romania are candidați in majoritatea localitaților din Maramureș pentru primarii și consilii locale, precum și pentru Consiliul…

- PSD Timiș face un apel catre Pro Romania sa sustina candidatii social-democrati la sefia Consiliului Judetean (CJ) Timis si pentru functia de primar al Timisoarei, invocand in acest sens "unitatea si responsabilitatea politica".Citește și: Lovitura de teatru! Ministerul Justiției susține ca…

- Bistrița Nasaud se ”lauda” cu o asociație a carui scop clar e PROMOVAREA TURISMULUI in județ. Și se investesc bani grei in acest sens. Anul trecut, bani de doua apartamente in municipiu s-au dus pe un logo și o analiza. Și asta nu e tot…. Romania are potențial turistic pana acolo incat ar putea ”trai”…