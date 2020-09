Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei zile inainte de alegeri, Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, are un avans de doar doua procente in fata Gabrielei Firea, primarul in functie, potrivit unui sondaj Novel Research comandat de PNL si obtinut de Adevarul. Marja de eroare e de 3,7 %.

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "este parte din mafia imobiliara". "Am venit sa discutam despre mafia imobiliara. Mai avem o oportunitate sa discutam despre mafia…

- Nicușor Dan a prezentat, sambata, un sondaj realizat de Novel Research, in care candidatul USR PLUS susținut de PNL pentru Primaria Capitalei este cotat cu 33% in intenția de vot a bucureștenilor, in timp ce Gabriela Firea este cotata cu 30,5%, iar Traian Basescu cu 9%. Marja de eroare a sondajului…

- Nicușor Dan este favorit la toate casele de pariuri online care afișeaza cote pentru poziția cea mai ravnita din administrația orașului București, in timp ce actualul primar, Gabriela Firea, ar ocupa poziția secunda.

- Candidatul sustinut de PNL si de Alianta USR-PLUS, Nicusor Dan, are 31-, in timp ce actualul primar in functie, Gabriela Firea, are 29-. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10-. Un procent foarte mare este insa cel al cetatenilor din Bucuresti care nu s-au hotarat cu cine voteaza. (digi24.ro)

- Canidatul dreptei pentru București, Nicușor Dan, a scris pe contul sau de Facebook ca primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, „ii este frica” sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la...

- Marius Pieleanu, sociologul care conduce institutul de sondare Avangarde, a facut, miercuri seara, la Antena 3, cateva pronosticuri despre ce s-ar putea intampla la alegerile locale din 27 septembrie in București, pentru poziția de primar general.Astfel, Pieleanu considera ca Gabriela Firea…

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…