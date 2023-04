Rezultate EXCEPȚIONALE ale elevilor de la Botoșani și la Etapa națională a Olimpiadei de Geografie Rezultate EXCEPȚIONALE ale elevilor de la Botoșani și la Etapa naționala a Olimpiadei de Geografie Prezența mai mult decat onorabila a elevilor de la Botoșani la Etapa naționala a Olimpiadei de Geografie, care s-a desfașurat in perioada 9 -14 aprilie 2023, la Pitești, județul Argeș. Județul Botoșani a fost reprezentat de un lot de 11 elevi din municipiile Botoșani și Dorohoi, insoțiți de doamna profesor Geanina Gheorghița, care s-au intors […] Citește Rezultate EXCEPȚIONALE ale elevilor de la Botoșani și la Etapa naționala a Olimpiadei de Geografie in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

