Stiri pe aceeasi tema

- Etapa județeana a Olimpiadei de Fizica a adus rezultate deosebit de bune pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pasionați de studiul acestei discipline. Astfel, an de an, elevii in uniforma obțin punctaje foarte bune la olimpiadele și concursurile dedicate științelor…

- Nu mai puțin de 22 de elevi din județul Timiș s-au calificat la faza naționala a Olimpiadei de Fizica. Este un numar record de copii, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Timiș, dublu fața de cei calificați in anul precedent. Etapa naționala ar urma sa se desfașoare la Brașov, la sfarșitul…

- Etapa județeana a Olimpiadei de Fizica a adus rezultate deosebit de bune pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pasionați de studiul acestei discipline. Astfel, an de an, elevii in uniforma obțin punctaje foarte bune la olimpiadele și concursurile dedicate științelor…

- FOTO Andrea Buontempo de la Colegiul Militar din Alba Iulia, locul I la etapa județeana a Olimpiadei de Fizica și calificare la faza naționala. Ce alte rezultate au obținut elevii militari Andrea Buontempo de la Colegiul Militar din Alba Iulia, locul I la etapa județeana a Olimpiadei de Fizica și calificare…

- In urma etapei județene, șapte elevi dambovițeni au fost declarați eligibili pentru faza naționala a olimpiadei. Cele mai bune punctaje i-au calificat insa doar pe trei dintre ei la etapa naționala. Victor Andrei Trandafir – clasa a IX-a la Colegiul Național “Constantin Carabella” din Targoviște, Laurențiu…

- In urma etapei județene, șapte elevi dambovițeni au fost declarați eligibili pentru faza naționala a olimpiadei. Cele mai bune punctaje i-au calificat insa doar pe trei dintre ei la etapa naționala. Victor Andrei Trandafir – clasa a IX-a la Colegiul Național “Constantin Carabella” din Targoviște, Laurențiu…

- Romania se pregatește sa faca o revenire spectaculoasa pe scena olimpica, deoarece naționala de polo a țarii a obținut o calificare miraculoasa la Jocurile Olimpice din 2024. Echipa tricolora a profitat de retragerea Africii de Sud, ocupand poziția a zece

- Etapa naționala a Olimpiadei de limbi clasice are loc la Timișoara, iar anul viitor e posibil cea de astrofizica. Cu mare intarziere, pe 29 ianuarie seara, Ministerul Educației a publicat calendarele olimpiadelor și ale concursurilor școlare naționale și...