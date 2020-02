Rezultate anunțate de Vodafone după finalizarea achiziției UPC: Venituri în creștere și aproape 11 milioane de utilizatori ​​Vodafone România a anunțat miercuri rezultatele financiare pentru trimestrul încheiat la 31 decembrie 2019, rezultate care includ și afacerile UPC ca urmare a finalizarii procesului de achiziție a operatorului de comunicații prin cablu în data de 31 iulie 2019. Astfel, Vodafone România susține ca veniturile totale au crescut cu 2% în trimestrul menționatîn trimestrul menționat, iar numarul total de clienți a ajuns la aproape 11 milioane de utilizatori.



&"În trimestrul trecut, am continuat sa investim în rețelele noastre și am lansat oferte…

