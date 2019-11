Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Surprize chiar și pentru unii pesediști in estimarile social-democraților de la ora 14.00, acolo unde Viorica Dancila continua sa aiba procente mari. Candidata PSD este pe...

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, ora 13.00, potrivit unuei cercetari interne a PNL KLAUS IOHANNIS 41% VIORICA DANCILA 16% MIRCEA DIACONU 14 % DAN BARNA 13% REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Un numar de 3.768.091 de alegatori s-au prezentat pana la ora 13:00…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Vin vești proaste pentru o serie de candidați dinspre PSD, acolo unde social-democrații au o estimare a votului pentru ora 13.00, dezvaluie surse politice pentru Antena...

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Se incing lucrurile in privința estimarilor pe care le fac partidele la ieșirea de la urne. Potrivit unor surse Antena 3, estimarea PNL il arata pe Klaus Iohannis lider...

- Fostul președinte Ion Iliescu, dar și soția acestuia au solicitat urna mobila la domiciliu, anunța Antena3. Fostul președinte a votat in anii trecuți la Liceul Jean Monnet.Fostul presedinte a facut cerere la Liceul Jean Monnet din Sectorul 1 sa-i fie trimisa acasa urna mobila pentru a-si exercita…

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea...

- Exista multe semnaturi care prezinta similitudine, in cazul lui Viorel Catarama, potrivit celor de la BEC. "Voi depune constestație la CCR si sunt increzator ca va fi admisa pentru ca decizia BEC este luata cu incalcarea prevederilor legale. Semnaturile au fost stranse de membrii partidului…

- "Vor intra in turul doi, nu am niciun fel de indoiala, cei care vor fi prezenti in fiecare casa, in fata fiecarei persoane, la televizor, prin intermediul telefonului mobil, al laptopului. Aceia vor intra in turul doi, dincolo de orice altceva. Acum este o dezbatere la nivel presedinte - premier.…