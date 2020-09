Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 20 de ani la conducerea CJ Vrancea, terminați odata cu alegerile locale din 27 septembrie, fostul președinte Marian Oprișan a scris pe Facebok ca este "mandru de tot ce am reușit sa construiesc"."Am sufletul impacat, pentru ca mi-am dedicat intreaga viața și cariera județului Vrancea, care este…

- La Draguțești, Dumitru Ion Popescu (PSD) a recaștigat mandatul de primar. Fericit ca a fost reales, barbatul s-a urcat pe cal si a mers calare prin tot satul. Acesta a fost insoțit de zeci de mașini care au claxonat in urma lui, ca sa dea vestea in tot satul ca PSD a caștigat alegerile. La…

- Senatorul PNL Catalin Toma, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, a declarat, dupa ce si-a exprimat optiunea electorala, ca spera "intr-o viziune" si ca vrancenii trebuie sa voteze, pentru ca ”un vot schimba tot”, anunța news.ro.Dupa ce a votat in localitatea…

- Senatorul PNL George Stanga, candidat la sefia Consiliului Judetean Galati, a declarat ca Galatiul are nevoie sa iasa din izolare si saracie. Citeste si: ALEGERI LOCALE 2020. Femeile de peste 45 de ani s-au grabit sa voteze dimineata. Batranii nu mai sunt pe primul loc UPDATE "Am votat…