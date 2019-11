REZULTATE ALEGERI. Klaus Iohannis a obtinut cele mai multe dintre sufragiile alegatorilor din judetul Iasi, el fiind urmat in clasament de Viorica Dancila si Dan Barna, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul AEP. Astfel, in judetul Iasi in urma primului tur de scrutin presedintele Klaus Iohannis a primit 36,4% din voturi, in timp ce premierul Viorica Dancila 21,6%.

Si in Bistrita Nasaud a invins Iohannis. Peste 48% dintre bistritenii care s-au prezentat la urne, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Iohannis a obtinut 58.238 voturi, reprezentand 48,76% din totalul voturilor…