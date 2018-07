S-AU VIRAT BANII producatorilor buzoieni beneficiari ai sprijinului pentru tomate

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a virat in conturile Directiilor Agricole Judetene suma de 150.728.259,60 lei (echivalentul in euro a 32.772.000 euro), reprezentand plata beneficiarilor inscrisi in programul de sprijin pentru… [citeste mai departe]