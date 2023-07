Rezultate admitere liceu 2023: Rezultatele publicate miercuri de Ministerul Educației. Detalii pentru elevi Rezultate admitere liceu 2023. Miercuri, 19 iulie ministerul Educatiei publica pe Edu.ro rezultatele primei etape a repartizarii computerizate in licee. Elevii afla la ce liceu vor invața in continuare. Alba24 va publica listele cu rezultate, de indata ce acestea vor fi disponibile. Anterior, a fost publicata ierarhia la nivel national a elevilor care participa la […] Citește Rezultate admitere liceu 2023: Rezultatele publicate miercuri de Ministerul Educației. Detalii pentru elevi in Alba24…