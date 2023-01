Rezoluţie de Anul Nou Desi dictionarul ne arata ca termenul „rezolutie" are, in limba romana, alte intelesuri, am fost asaltati la finele anului cu acest cuvant folosit impropriu de cei care nu stapanesc suficient limba materna si o amesteca cu englezisme nedigerate. De fapt, formula din titlu se refera, in engleza, doar la „ce mi-as dori sa realizez in anul viitor". Eu sper sa pot scrie mai extins despre modelul intelectual al lui Alexandru Zub. Unul dintre cele mai importante obstacole pe care le intampina orice incercare de analiza a unei opere in desfasurare, complexa si proteica, il constituie incadrarea viziunii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

