- ”La 31 iulie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 42,768 miliarde euro, fata de 42,033 miliarde euro la 30 iunie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 3,315 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii iunie, la nivelul de 42,033 miliarde de euro, in crestere cu 2,7%, fata de cele 40,920 miliarde de euro inregistrate la 31 mai 2022, informeaza BNR, transmite AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 5,252 miliarde…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2022, de 1.269.662, cu 1.689 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) in luna martie a fost de 48,4% din PIB, conform datelor revizuite de Ministerul Finantelor, pe baza ultimelor cifre privind Produsul Intern Brut, publicate de Institutul National de Statistica. Anterior, MF anuntase un nivel al datoriei guvernamentale,…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,92 miliarde euro, la finalul lunii mai, fata de 40,5 miliarde euro la 30 aprilie 2022. "La 31 mai 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,92 miliarde euro, fata de 40,501 miliarde euro…

