- Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, Romania are cu 701 milioane de metri cubi de gaze in plus in depozite, arata datele Transgaz, citate de Agerpres . Pragul minim aprobat pentru Romania in noul regulament al Comisiei Europene, de 80%, a fost atins pe 17 septembrie. George Niculescu, secretar…

- Luni dimineața, Romania va avea, in total, 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate de catre Transgaz. Și la carbune stam bine. Sunt 900.000 de tone de carbune in plus, in stocuri. “Nu…

- Romania va avea luni dimineata un volum de 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7 din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de catre Transgaz.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, Romania are cu 701 milioane…

- Ministerul Energiei nu are niciun motiv sa considere ca la iarna vor fi probleme cu asigurarea aprovizionarii, daca regimul termic va fi unul normal, a afirmat, joi, George Niculescu, secretar de stat in cadrul institutiei, informeaza AGERPRES . „Spre deosebire de anul trecut, incepem cu un grad foarte…

- ”Sunt convins ca impreuna cu toti colegii din Comandamentul de iarna vom depasi toate situatiile complicate care vor aparea in sezonul rece. Sper sa nu fie multe. Dar am vazut nivelul inalt de profesionalism al colegilor din Comandamentul de iarna si ma bazez pe echipa de acolo ca sa facem fata cu bine…

- Romania are duminica dimineata in depozite 2,801 miliarde metri cubi gaze, volum ce corespunde unei ponderi de 90,9% din capacitatea de inmagazinare a tarii, potrivit datelor furnizate pentru Agerpres de catre Transgaz. Pragul minim aprobat pentru Romania in noul regulament al Comisiei Europene, de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale este de 70%, dand asigurari ca prin demersurile pe care Ministerul Energiei le face in continuare vor asigurate cantitatile necesare pentru populatie si economie pentru iarna 2022 – 2023.…