Rezervația Fetești - „Elveţia moldovenească” (Foto) Acest articol continua descrierea atracțiilor naturale ale raionului Edineț, unul dintre cele mai bogate in creații uimitoare ale naturii. De aceasta data va vom povesti despre un coltisor unic cu denumirea Rezervatia Fetesti, pe care localnicii si turistii o mai numesc Mica Elveție sau Elvetia moldoveneasca. Ea este situata intre doua sate – Trinca și Fetești, unindu-se practic cu satul Fetesti. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cuconestii Vechi este un sat din cadrul comunei Cuconestii Noi, raionul Edinet, cu o suprafata de 0.52 kilometri patrati si un perimetru de 4.49 km. Satul se afla la o distanța de 30 km de orasul Edinet, 38 km de statia de cale ferata Bratuseni si 230 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului…

- Statul roman se chinuie de cateva luni sa recupereze 4 milioane de euro, platite ca avans pentru achiziția de ventilatoare mecanice pentru bolnavii de Covid unor firme din Coreea de Sud și Elveția, care nu au livrat nici macar un ventilator nici pana in ziua de astazi, deși au incasat banii. Mai mult…

- O femeie a fost salvata din zona unui ghetar din Elvetia la doua zile si doua nopti dupa ce a cazut in gol, circa zece metri, intr-o crevasa, a anuntat serviciul de salvamont Air Zermatt.

- ”A pus frana și a tras cu mana de volan spre mine voit, sa ma loveasca. Practic am fost prins intre doua mașini și era sa sfarșesc de un capat de pod”, este uimitoarea relatare a sportivului. La fața locului a sosit Poliția și un echipaj SMURD care l-a transportat pe sportiv la Spitalul Elias. ”In…

- Frumusetile raionului Edinet sint cu adevarat inepuizabile. In acest eseu succint vom povesti sumar despre doua monumente naturale din preajma satelor Trinca si Brinzeni, in ambele cazuri acestea vor fi defileurile dintre sirurile de toltre si numai intr-un caz la Trinca, prin adincul defileului curge…

- Trei turisti spanioli au murit, iar o a patra persoana a fost data disparuta in urma unui accident survenit in timp ce practicau canyoning intr-un defileu din nordul Elvetiei, informeaza joi Reuters. Cei patru barbati, care nu au fost identificati, au disparut in defileul Parlitobel, situat in cantonul…

- Patru sportive din România vor evolua în calificarile turneului International de la Praga, competiție unde Simona Halep este cap de serie numarul unu. Întrecerea WTA are loc pe zgura, în perioada 10-16 august. Patru sportive din România se afla în calificari:…

- Autor: Petru ROMOȘAN Poate exista asa ceva ? Coup d’Etat / lovitura de stat se refera la un teritoriu limitat, la un stat, si ea poate veni de la alte state sau entitati non-statale, interne si/sau externe. Mai totdeauna cu sprijin strain in orice caz. Dar lovitura de stat la nivel global, lovitura…