Actiunile companiei aeriene au crescut cu peste 6% in urma informatiilor, atingand cel mai ridicat nivel din iunie si depasind evolutia generala a pietei de valori, indicele paneuropean avand vineri o tendinta usor negativa. Compania a raportat cel mai mare venit al sau in trimestrul patru, de 7,1 miliarde de euro (7,55 miliarde de dolari), in crestere cu aproape 50% fata de anul precedent. Profitul operational a scazut cu 45%, la 134 de milioane de euro, pe fondul costurilor mai mari, inclusiv pentru combustibil, dar a depasit estimarile. ”Inceputul anului 2022 a fost putin dificil cu Omicron…