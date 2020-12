Stiri pe aceeasi tema

- O datorie publica ce va depași pragul de 50% din PIB în 2021, o depreciere în ritm anual a leului de 2-3% în fața euro (cu un curs euro de 4,88 lei la final de 2020), deficit fiscal de 9,4% anul acesta și aproape 8% în 2021- acestea sunt doar câteva din estimarile echipei…

- Nivelul inflației estimat pentru acest an a coborat la 2,1% conform estimarilor Bancii Naționale a Romaniei din Raportul asupra inflației, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decat in prognoza anterioara. De asemenea, rata inflației prognozata pentru trimestrul al treilea din 2020 este de 2%. „Ulterior…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus reprezinta un șoc enorm pentru economii, atat in UE, cat și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. Se preconizeaza ca economia Romaniei se va redresa de pe urma scaderii producției din prima jumatate a anului. Deși contracția…

- CE estimeaza ca economia europeana va ajunge la nivelul dinaintea pandemiei abia in 2022. Comisar UE: ”Nu exista nicio sansa pentru o revenire in V” Uniunea Europeana nu se asteapta la o revenire imediata a economiei dupa socul provocat in acest an de pandemia de coronavirus, a declarat…

- Economia Uniunii Europene se va contracta cu 7,4% in 2020, dupa care va creste cu 4,1% in 2021 si cu 3% in 2022, in timp ce economia zonei euro va inregistra o contractie de 7,8% in 2020, iar apoi o crestere de 4,2% in 2021 si de 3% in 2022, arata previziunile de toamna publicate joi de Comisia Europeana.In…

- În luna septembrie 2020, rata șomajului a fost de 5,2% , au transmis vineri reprezentanții INS, în ușoara scadere fața de nivelul de 5,3% atins în august. Rata șomajului la barbați a fost cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât la femei, iar ca numar, avem 471.000 de șomeri…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti in scadere puternica, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca intrerupe negocierile cu palamentarii democrati referitoare la noul program de stimulare a economiei afectate de coronavirus pana dupa alegerile prezidentiale, transmite…

- In cursul zilei alegerilor au fost sesizate 21 de incidente de natura electorala, dintre care 10 neconfirmate, iar in 2 dintre aceste cazuri au fost aplicate avertismente conform OG34/2008, fiind apeluri 112 nejustificate. In urma verificarilor efectuate de catre echipele operative au fost inregistrate…