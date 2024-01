Revoluție în lumea jocurilor video: Metaverse Se vorbește mult despre Metaverse, și este considerat o revoluție și in lumea jocurilor video. O revoluție, fiindca Metaverse este lumea online a viitorului care iși contureaza deja formele. Va avea reprezentari digitale ale entitaților și substanțelor din lumea fizica. „Avatarele” digitale ale oamenilor reali vor interacționa cu alte „avatare”, și ei vor experimenta o reprezentare digitala a lucrurilor. Metaverse va utiliza tehnologii precum VR, AR, mobile și blockchain/criptomonede. Va fi lumea online pe care oamenii o vor folosi pentru munca și interacțiuni sociale. Va fi o revoluție profunda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

