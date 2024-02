Stiri pe aceeasi tema

- Grupul californian a inregistrat vanzari de 23,55 miliarde de dolari in perioada octombrie-decembrie, primul trimestru al anului sau financiar cu totul aparte, cu un profit net de 2,15 miliarde de dolari, un rezultat care a depasit asteptarile, conform AFP. Mai presus de toate, a reusit sa reduca pierderile…

- Google va plati 630 de milioane de dolari intr-un fond de decontare pentru consumatori si 70 de milioane de dolari intr-un fond care va fi utilizat de state, conform acordului, care necesita inca aprobarea finala a judecatorului. Potrivit acordului, consumatorii eligibili vor primi cel putin 2 dolari…

- Zelenski a mers in America cu gandul la ajutoare de 60 de miliarde de dolari, dar a plecat doar cu 200 de milioane. Nu a reusit sa ii convinga pe republicanii lui Trump sa aprobe fondurile de care Ucraina are nevoie pentru a tine piept Rusiei. Va primi ajutor, insa, din Romania.

- Google a pierdut procesul de reper intentat impotriva sa de dezvoltatorul de jocuri Epic Games, care a acuzat gigantul tech ca folosește App Store ca un monopol ilegal, decizia fiind de natura sa bulverseze complet modul in care funcționeaza magazinele de aplicații, relateaza Reuters.

- Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat roman! Fostul mare jucator de tenis a fost detronat de un antreprenor, a carui avere a explodat anul acesta. Daniel Dines se afla, in acest moment, pe primul loc in topul celor mai bogați romani, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari. Ion Țiriac in urmeaza indeaproape,…

- Romanul va fi implicat in dezvoltarea orașului-viitorului, complet sustenabil, cu facilitați futuristice și 170 km de pereți din sticla. Eduard Dumitrașcu, președintele Asociației Romane pentru Smart City (ARSC), cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative in domeniul orașelor inteligente la nivel…

- Israelul a strans aproximativ 30 de miliarde de șekeli (7,8 miliarde de dolari) in datorii, de la inceputul razboiului cu militanții Hamas, a anunțat luni Ministerul de Finanțe. Chiar și așa, Benjamin Netanyahu a promis ca va „deschide robinetele” pentru a-i ajuta pe cei afectați de razboi, transmite…

- Orientul Mijlociu continua sa impresioneze cu cladiri spectaculoase și proiecte de miliarde de dolari. De la bijuteria coroanei Dubaiului, Burj Khalifa, la Marele Muzeu Egiptean și Luvru Abu Dhabi, aceste structuri impresionante reflecta ambiția indrazneața. Burj Khalifa, Dubai, Emiratele Arabe Unite,…