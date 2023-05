Stiri pe aceeasi tema

- Google a avut Anul trecut ”un moment Kodak” in ceea ce priveste inteligenta artificiala (AI), oferind rivalului Microsoft un avantaj in ceea ce priveste tehnologia, a declarat miercuri un reputat analist, citat de CNBC. Cyrus Mewawalla, seful departamentului de informatii tematice la GlobalData, a numit…

- Miliardarul Elon Musk vrea sa lanseze un start-up de inteligenta artificiala care va rivaliza cu OpenAI, producatorul ChatGPT, a relatat vineri Financial Times, citand persoane familiare cu planurile sale, relateaza Reuters și news.ro.

- Magnatul Elon Musk si un grup de experti in inteligenta artificiala si responsabili din industria IT au facut apel la o pauza de sase luni in pregatirea de sisteme mai puternice decat modelul GPT-4 recent lansat de laboratoarele OpenAI, avertizand intr-o scrisoare deschisa

- ''De prea mult timp joaca murdar. Isi foloseste puterea pentru a se imbogati'', asa-l descrie pe premierul conservator ungar Viktor Orban aplicatia de inteligenta artificiala ChatGPT, careia un eurodeputat german din grupul Verzilor i-a cerut sa compuna un text de muzica rap despre coruptia din Ungaria,…

- Sam Altman, CEO-ul și unul dintre fondatorii OpenAI, laboratul de inteligența artificiala ce a creat ChatGPT, susține, intr-un interviu acordat ABC News, ca inteligența artificiala va remodela societatea, dar ca vine și cu pericole, deși este „cea mai mare tehnologie” dezvoltata de om pana acum.

- Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania care a dezvoltat controversata aplicație de inteligența artificiala ChatGPT destinata consumatorilor, a avertizat ca tehnologia vine cu pericole reale, pe masura ce remodeleaza societatea, noteaza The Guardian. Altman, in varsta de 37 de ani, a subliniat…

- ChatGPT arata ca inteligenta artificiala a devenit incredibil de avansata si ca este ceva pentru care ar trebui sa ne ingrijoram cu totii, potrivit miliardarului Elon Musk, care a spus ca "Unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul civilizatiei este inteligenta artificiala", relateaza CNBC. Musk…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT. ”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk. Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…