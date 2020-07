Stiri pe aceeasi tema

- ​Un infografic publicat de Eurostat arata gradul de utilizare a rețelelor sociale, cum sunt Facebook sau Instagram de exemplu, în Uniunea Europeana, românii fiind peste media UE în privința ratei de participare la social media. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Uniunea Europeana investigheaza autoritatea de supraveghere financiara din Germania, BaFin, in urma unei fraude uriase descoperite la compania de plati Wirecard, care a dus la insolventa acesteia, decizie care pune Berlinul intr-o situatie stanjenitoare cu cateva zile inainte de preluarea presedintiei…

- "In actualul exercitiu bugetar, Romania a avut dreptul la 44 de miliarde de euro. Eu si intreaga echipa a Romaniei ne luptam ca sa obtinem o suma considerabil mai mare pentru urmatorul exercitiu bugetar si, de asemenea, ne luptam ca sa obtinem conditii de implementare favorabile pentru Romania. Asta…

- Pe timp de pandemie, cetațenii R. Moldova sint limitați in calatorii, neavind posibilitatea sa calatoreasca așa cum o faceau pina in luna martie 2020. Potrivit autoritaților romane, se impun anumite condiții pentru strainii care intra in țara. Pina pe 30 iunie, in Romania este interzisa intrarea cu…

- ​Compania de tehnologii financiare Revolut anunța, joi, lansarea unei noi versiuni a aplicației sale de mobil folosita și de utilizatori din România pentru gestionarea banilor. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Administratia Prezindentiala a anuntat faptul ca premierul Irlandei l-a sunat, miercuri, pe Klaus Iohannis si au purtat o discutie despre efectele pandemiei de coronavirus, spectrul relatiilor bilaterale, agenda europeana, precum si cooperarea la nivelul ONU. Citeste si: Iohannis sesizeaza…

- Specialiștii în securitate informatica de la Bitdefender au identificat o noua amenințare informatica, denumita Mandrake, care infecteaza dispozitive cu Android ale unor victime atent alese cu scopul de a le spiona și de a le goli conturile bancare.Citește mai departe și comenteaza pe…

- Reactia agentiilor guvernamentale britanice la epidemia de coronavirus nu a fost afectata in niciun fel de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Intrebat, in cursul unei interpelari…