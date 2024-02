Lista de nemulțumiri a fermierilor este lunga: costuri in creștere, birocrație tot mai mare, noi reglementari ale Uniunii Europene in cadrul Green Deal și importuri care le prabușesc piețele. Amploarea protestelor lor va avea un impact serios intr-un an cu riscuri politice sporite din cauza alegerilor din UE, SUA și alte zeci de țari. In […] The post Revoltele fermierilor, dinamita in anul electoral first appeared on Ziarul National .