- Președintele Klaus Iohannis a infectat joi populației inca o doza de propaganda electorala, la vizita la centrul de vaccinare anti-COVID-19 de la Romexpo. Iohannis a indemnat oamenii sa mearga la vot la alegerile de duminica, spunand: „Mergeți la vot ca sa nu pațim ca in 2016, cand printr-o prezența…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot duminica, pentru a indeparta de la putere "cel mai nociv" Guvern pe care l-a avut Romania. "Intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot! Ca sa il mature pe Orban de la putere! Pentru toata…

- Transformat in principalul agent electoral al PNL, cu riscul abadonarii rolului sau constitutional, presedintele Klaus Iohannis este aparat la randul sau de liberali. Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, da vina pe PSD pentru situatia pandemiei, acuzand blocaje in parlament. "Președintele…

- Deputatul Liviu Plesoianu, candidat pe listele PER, anunta ca va „initia personal” suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis daca PER va intra in Parlament. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite „Oameni buni, e limpede: daca Iohannis nu e suspendat,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca a depus la Camera Deputaților un amendament pentru redeschiderea piețelor, targurilor, balciurilor și talciocurilor pe durata starii de alerta. „Orban se lupta sa scoata afara din piețe producatorii romani. #PSD nu poate tolera acest atac mizerabil asupra romanilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca marți va fi votat in Camera Deputaților un amendament pe care l-a depus impreuna cu Daniel Zamfir și care prevede ca piețele, targurile, balciurile și talciocurile raman deschise pe durata starii de alerta. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Dacian Ciolos a precizat ca e greu sa faca estimare a scorului electoral pe care alianta USR-PLUS il va obtine la alegerile locale si ca depinde foarte mult de prezenta la vot. "Ati avut curajul sa ietiti in strada cand va dadeau cu gaze. Aveti curajul, puneti-va masca, mergeti la vot, pentru…