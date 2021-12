Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța despre 11 531 de locuri de munca vacante, care pot fi accesate atit de femei, cit și de barbați. Cele mai multe locuri vacante sint inregistrate in Capitala – 5 452 și la Balți – 1 228, iar cele mai puține anunțuri de angajare sint la Drochia…

- Zeci de familii inca viseaza sa plece in vacanta, desi sezonul estival s-a incheiat. Oamenii au platit mii de euro unei agentii turistice din Capitala, dar s-au ales doar cu promisiuni, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Reprezentantii companiei au declarat ca de vina este o angajata, care…

- Pasajul Basarab din Capitala nu are recepția facuta, la 10 ani de cand a fost dat in folosința. Acesta este și motivul pentru care arata deplorabil. Este ruginit, vandalizat, murdar și are toate scarile rulante nefuncționale.

- Cu ocazia praznuirii ortodoxe a Inalțarii Sfintei Cruci, marți, 14 septembrie, Ministerul Apararii Naționale a marcat, printr-o ceremonie militara și religioasa organizata la Crucea comemorativa a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial situata pe Muntele Caraiman, incheierea operațiunilor majore…

- PS Ieronim Sinaitul a fost marți delegatul Patriarhului Romaniei, la Hramul Manastirii „Inalțarea Sfintei Cruci”-Caraiman din județul Prahova. Episcopul vicar patriarhal a oficiat Sfanta Liturghie in pridvorul bisericii mari a manastirii, la poalele muntelui pe care se inalța „Crucea comemorativa…

- Haos in traficul din București, in zona Eroilor, dupa ce un troleibuz a ramas blocat intr-un canal. Mașina de mari dimensiuni a ramas blocata pe banda a doua, astfel ca circulația - oricum aglomerata, avand in vedere faptul ca incidentul s-a petrecut la o ora de varf - a fost data total peste cap.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, marti, de Ziua Inaltarii Sfintei Cruci, un ceremonial militar si religios pe platoul din apropierea Varfului Caraiman din Muntii Bucegi, la Crucea comemorativa a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial. "La manifestare sunt invitati sa participe reprezentanti…

- Ceremonie la "Crucea comemorativa a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial".Ministerul Apararii Nationale organizeaza marti, 14 septembrie, ora 12.00, de Ziua Inaltarii Sfintei Cruci, un ceremonial militar si religios pe platoul din apropierea Varfului Caraiman din Muntii Bucegi, la Crucea comemorativa…