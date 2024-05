Incident la metrou. O persoană a căzut pe șine, în stația Eroilor Un incident ce a avut loc luni, 27 mai, a pus in alerta salvatorii, care au fost chemați de urgența sa intervina la stația Eroilor. Una dintre cele mai tranzitate stații de metrou din Capitala. Totul dupa ce, din primele informații, o persoana a cazut pe șinele de tren, la stația Eroilor. Ca urmare a […] The post Incident la metrou. O persoana a cazut pe șine, in stația Eroilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

