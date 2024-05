Stiri pe aceeasi tema

- Un incident ce a avut loc luni, 27 mai, a pus in alerta salvatorii, care au fost chemați de urgența sa intervina la stația Eroilor. Una dintre cele mai tranzitate stații de metrou din Capitala. Totul dupa ce, din primele informații, o persoana a cazut pe șinele de tren, la stația Eroilor. Ca urmare…

- Circulația este blocata la metrou, dupa ce o persoana a cazut pe șine, la stația Eroilor.”Metrorex informeaza ca astazi, 27.05.2024, in jurul orei 13:30, in stația de metrou Eroilor 1, linia 3, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid.

- Lucrarile la statia de metrou Piata Unirii 2, accesul C, iesirea spre Hanul lui Manuc, se vor prelungi pana pe 10 mai, din cauza conditiilor meteo nefavorabile din ultima perioada, a anuntat Metrorex.

- Lucrarile la stația de metrou Piața Unirii 2, accesul C, ieșirea spre Hanu′ lui Manuc, se vor prelungi pana in 10 mai, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioada, a anunțat vineri Metrorex.

- Seria neagra a incidentelor la metrou a continuat astazi, in jurul orei 19, cand circulația a fost, din nou, oprita. In stația Obor, un calator a cazut pe șine. ”Metrorex informeaza ca astazi, 18.04.2024, in jurul orei 19:00, in statia de metrou Obor, in sensul de mers spre Gara de Nord, un calator…

- Un incident a avut loc, vineri, la metrou, in București, circulatia trenurilor fiind afectata temporar intre Raul Doamnei si Romancierilor, pe firul 1. S-a cerut intervenția SMURD-ului. UPDATE: Conform unei actualizari transmise de la nivelul Metrorex, circulația a fost reluata in condiții normale,…

- Șoferii implicați in accidente rutiere vor trebui sa se supuna testelor toxicologice direct in ambulanțe, conform unui nou ordin care promite sa schimbe radical modul in care funcționeaza Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Aceasta masura, parte a Ordinului Ministerului Sanatații…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a solicitat, marti seara, conducerii companiei Metrorex sa ii prezinte, cu celeritate, un raport privind cauzele accidentului produs intre doua trenuri de metrou, in statia Timpuri Noi, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat,…