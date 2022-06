Conglomeratul indian Reliance Industries ia in calcul sa cumpere Revlon, la cateva zile dupa ce gigantul american al cosmeticelor a depus cerere pentru intrarea in faliment, potrivit unor surse citate de canalul de afaceri ET Now, potrivit Reuters. Revlon a depus cerere in Statele Unite pentru intrare in faliment, la inceputul acestei saptamani, dupa ce intreruperile lantului global de aprovizionare au dus la cresterea costurilor materiilor prime si au determinat furnizorii sa ceara plati in avans. Reliance si-a facut loc in domeniul modei si al ingrijirii personale in ultimele luni, deoarece…