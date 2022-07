Stiri pe aceeasi tema

- Doua studii publicate marți in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia Covid-19 a inceput in piața din orașul Wuhan, in China, ceea ce indica o foarte probabila origine animala a virusului. Primul studiu este o analiza geografica care arata ca primele cazuri detectate in decembrie 2019…

- Bacteria a fost descoperita la un student din Wuhan și separat in mostre de la țestoasele cu carapace moale dintr-o piața de produse alimentare, fapt care i-a speriat pe chinezii de rand, unii facand paralela cu COVID-19, potrivit Reuters . Piața alimentara in care probele de la țestoase cu carapace…

- Autoritațile au declanșat o alerta majora dupa ce o bacterie care cauzeaza holera a fost descoperita intr-o piața. Dupa ce pandemia de Covid-19 a pornit tot din China, acum se pare ca cei de acolo de confrunta cu o noua criza. Bacteria care cauzeaza holera a fost descoperita intr-o piața din Wuhan.…

- Detectarea unei bacterii in orașul Wuhan din China, care a provocat holera la un student și a fost gasita separat in mostre de la țestoase la o piața, a provocat ingrijorare in randul chinezilor. Mulți dintre aceștia au asemanat descoperirea cu inceputul pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters . Deși…

- O bacterie care a provocat holera la un student a fost detectata in Wuhan, China, și a fost gasita separat in mostre de la țestoase cu carapace moale, la o piața alimentara. Situația a provocat panica in randul oamenilor care au asemanat situația cu cea de la inceputul epidemiei de Covid-19, scrie Reuters.

- Pandemia inregistreaza o intensificare la inceputul acestei veri, atentioneaza OMS. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, virologul Costel Atanasiu a explicat de ce e foarte important ce se va intampla in urmatoarele luni si cat de eficiente sunt noile vaccinuri.

- Adrian Nastase a lansat o teorie interesanta sub forma unei analize și a unor dezvaluiri despre puzzle-ul dintre pandemia de COVID-19 și vaccinul pentru virus. Pandemia de COVID-19 provocata de coronavirus a dat nastere la o serie de chestiuni delicate, intrebarea fundamentala fiind daca nu cumva aceasta,…

- In urma cu trei ani, la 31 decembrie 2019, era anunțata declanșarea pandemie covid. Punctul zero era Wuhan, China. Pandemia s-a impraștiat rapid in toata lumea. Cu toate ca au aparut și primele forme de testare, sursa inițiala de transmitere a virusului la om ramane neclara și astazi. La fel ca și faptul…