Revin trenurile de noapte pe ruta Paris – Viena Parasite din cauza Covid-19, trenurile de noapte, un simbol paneuropean al luptei impotriva incalzirii climatice, au fost reintroduse pe ruta Paris-Viena. Exceptand cele cateva persoane invitate de companiile de cai ferate OBB (Austria) si SNCF (Franta), printre care ministrul delegat al Transporturilor din Franta, Jean-Baptiste Djebbari, si un jurnalist de la AFP, primul tren de noapte pe ruta Viena-Paris a plecat luni seara din capitala Austriei fara calatori.”Ar fi trebuit sa fie multa lume”, spune Ibrahim Wade, un senegalez poliglot care este insotitor la un vagon de dormit/cuseta, aratand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

