A trecut mai bine de un an de cand testam Sony WF-1000XM4 , pe care le numeam la acea ora cele mai bune caști true wireless de pe piața. Evident, multe lucruri se schimba intr-un an, mai ales in lumea tech, iar concurența pentru producatorul japonez pe acest segment s-a intarit și mai mult – venind, mai nou, chiar din propria-i curte. In ultimele doua saptamani m-am aflat in afara țarii, principalul motiv fiind Kendrick Lamar și al sau concert din Paris absolut minunat, insa am luat cu mine doua perechi de caști, companionii mei pentru drumurile din aceasta perioada: Sony WH-1000XM5, varianta…