- Una din figurile marcante ale distracției din discotecile anilor de dinaintea Revoluției din 1989 din Romania este Sorin Lupașcu. Pasiunea sa pentru muzica s-a materializat inca din anii copilariei, iar incepand din 1976 a devenit DJ, la-nceput la reununile de clasa… „Am inceput sa ascult muzica prin…

- Florin Tanasescu – Bine ai revenit, Fiule! Te mai dor mainile, picioarele? Sufletul? – Sufletul? Ce-i ala? Nu inteleg! – Stii, azi ai revenit in Imparatia mea. Nu ma recunosti? Sunt… Stiu cine esti. Dar, vezi, unii oameni nu sunt dupa chipul si asemanarea Ta. Ce era sa fac? M-am adaptat. 40 de zile…

- Zoe Noble, fotografa in Germania și colaboratoarea unor branduri ca L’Oreal Paris și Vogue, a inceput un proiect vizual prin care abordeaza un subiect tabu chiar și in Vest: femeile care aleg sa nu devina mame, scrie saptamanalul german Die Zeit . Multe dintre ele, cand le intreaba familia, prietenii…

- Numeroase lucrari in diverse tehnici, realizate in ultimul deceniu de Maia Stefana Oprea, una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste contemporane din Romania, se regasesc incepand din 20 aprilie 2021 in expozitia VR (virtual reality) „On the Naturalness of Things“ / „Despre naturaletea lucrurilor“,…

- Costel Lazar (58 de ani), director sportiv la Petrolul Ploiești, admite ca Adrian Mutu (42 de ani) se afla pe lista posibililor antrenorilor pentru sezonul viitor. Petrolul a inceput sezonul cu Viorel Moldovan pe banca tehnica, dar a ratat accederea in play-off-ul din Liga 1. Ploieștenii vor sa pregateasca…

- Pentru mine, cea mai de preț companie este a acelor oameni in prezența carora ma simt cel puțin la fel Post-ul LUMEA CU MASCA – Constantin CIUCA – De aprilie și nu numai… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Omenirea este la un pas de o epidemie de Parkinson, avertizeaza specialiștii care au descoperit un nou factor de risc pentru boala neurologica: o substanța care se gasește in numeroase produse de uz casnic.

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a afirmat, miercuri, la Bucuresti, ca exista speranta, dar inca nu am ajuns la finalul pandemiei, recomandand ca toata lumea sa isi uneasca eforturile pentru a accelera vaccinarea si precizand ca "nimeni…