Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Claudiu Bumba a marcat golul prin care Kisvarda FC a invins-o pe Ujpest FC, cu 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 26-a a campionatului Ungariei, Bumba a inscris in min. 63 al partidei. Mijlocasul roman a primit un cartonas galben in min. 34 si a fost inlocuit in min. 90 cu…

- Etapa cu numarul 29 din Bundesliga a adus o noua dominație a oaspeților. Dupa ce Leverkusen s-a impus ieri la Freiburg, scor 1-0, astazi au fost contabilizate alte trei victorii ale vizitatorilor. Hertha Berlin este cea care a spart tiparul. Formația lui Bruno Labbadia confirma forma senzaționala de…

- Fanii pot urmari meciurile din Cehia pe ecranele uriașe instalate in parcarile stadioanelor. Nu se respecta intotdeauna distanțarea sociala. Campionatul Cehiei s-a reluat din 23 mai, Alex Baluța și Slovan Liberec au jucat deja doua meciuri, iar mijlocașul craiovean a inscris miercuri al 4-lea sau gol…

- Fostul capitan al Universitații Craiova , Alex Baluța, a reușit sa-i aduca victoria formației sale, Slovan Liberec, in aceasta seara. Fotbalistul crescut de Academia „Gica Popescu“ a marcat unicul gol al meciului susținut de Liberec pe terenul lui Ceske Budejovice, din etapa a 25-a din campionatul Cehiei.…

- Clubul german de fotbal Hertha Berlin a invins Hoffenheim cu scorul de 3-0. Jucatorii si-au manifestat fizic bucuria pentru victoria obtinuta, cu imbrațișari și saruturi, incalcand astfel regulamentul...

- Emanuel Gaczella si Lukas Hellmann au castigat cele doua curse din etapa a doua a Campionatului National Digital pe Circuit Betano, desfasurate pe circuitul austriac Red Bull Ring. In prima cursa, victoria a revenit lui Emanuel Gaczella, in 30 min 16 sec 658/1000, urmat de tenismanul Florin Mergea…

- Monegascul Charles Leclerc s-a impus in cea de-a treia etapa a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1, desfasurata in format virtual. Plecat din pole position pe circuitul din Shanghai, pilotul echipei Ferrari, a reusit un start excelent, preluand conducerea cursei.

- Cristian Moisescu si Mihai Dragan au castigat, sambata, cele doua curse din prima etapa a Campionatului National Digital pe Circuit, desfasurata pe circuitul Silverstone. La startul competitiei s-au aliniat peste 100 de concurenti, iar 30 dintre ei au luat startul in Divizia A pe legendarul…