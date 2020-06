Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea cu inca 30 de zile a starii de alerta a fost aprobata de Guvernul Romaniei, intr-o ședința care a avut loc marți, 16 iunie. Hotararea a fost adoptata in Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a transmis premierul Ludovic Orban. S-a decis, printre altele, redeschiderea bisericilor…

- Hotararea de Guvern prin care se pune in aplicare starea de alerta a fost adoptata luni dimineața, pentru a nu fi comentarii și polemici privind starea de alerta, a declarat premierul Ludovic Orban.

- O ședința de lucru a fost convocata duminica dupa-amiaza la sediul Ministerului de Interne. Participa, printre alții, șeful Internelor, Marcel Vela și șeful DSU, Raed Arafat. Ședința va fi condusa de premierul Ludovic Orban. Se discuta informari despre cele petrecute in ultimele 48 de ore de 'relaxare'…

- Ordonanta sub care se afla, pana saptamana viitoare, starea de alerta, este neconstitutionala, spun avocatii. CCR a aratat inca din 6 mai ca drepturile nu pot fi restranse decat prin lege, in vreme ce hotararea Comitetului condus de Ludovic Orban au fost impuse masuri care afecteaza libertatile,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a reunit la sediul MAI de la ora 20.00, in prima ședința sub conducerea premierului Ludovic Orban. Comitetul a decis instituirea starii de alerta in Romania pentru prima data in istoria țarii.

- Masura a fost luata pentru a se limita raspandirea coronavirusului și este valabila incepand de vineri pana la finalul starii de urgenta. Aceste persoane plasate in izolare nu vor fi autorizate sa iasa decat pentru a-si achizitiona produse alimentare, pentru ingrijiri medicale sau in alte „situatii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15 mai, data la care urmeaza sa se treaca de la starea de urgenta la starea de alerta. Prim-ministrul Ludovic…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…